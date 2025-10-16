Comolli Juve svelato lo stipendio del dirigente bianconero | signing bonus e tutti i dettagli sul compenso del nuovo uomo forte del club

Comolli Juve, svelate le cifre: un signing bonus da 950mila euro che porta il suo compenso totale a superare il milione. La rivoluzione dirigenziale della Juventus ha un costo, e le cifre, emerse dalla Relazione sulla Remunerazione del club, raccontano di un investimento mirato e strategico per assicurarsi il nuovo uomo forte: Damien Comolli. Per convincere il dirigente francese ad accettare la guida del nuovo corso, la società ha messo sul piatto un importante bonus d’ingresso. Come si legge nel documento ufficiale, infatti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al nuovo Direttore Generale un “signing bonus” una tantum di 950. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, svelato lo stipendio del dirigente bianconero: signing bonus e tutti i dettagli sul compenso del nuovo uomo forte del club

