ComoLake | reti infrastrutture energia e sicurezza al centro della seconda giornata

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Reti, infrastrutture, energia e sicurezza: questi i temi al centro ieri del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, nella seconda giornata del summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione a Villa Erba, Cernobbio. I temi al centro del dibattito di ieri sono stati affrontati da imprese e istituzioni alla luce delle sfide della transizione digitale, della sostenibilità energetica e della sovranità tecnologica. L'intervento di Flavio Cattaneo (amministratore delegato di Enel) ha contribuito - viene evidenziato in una nota dal summit - "a delineare l'obiettivo di un'Italia capace di coniugare innovazione, competitività e indipendenza tecnologica coniugando visione e pragmatismo, sempre rivolto alla crescita e al benessere collettivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

