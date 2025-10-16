ComoLake Noci | Serve commissario straordinario per transizione digitale
(Adnkronos) – "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasformazione digitale, c’è molto da fare". Lo ha detto oggi Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, intervenuto alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. "Dobbiamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
