ComoLake Noci | Serve commissario straordinario per transizione digitale

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasformazione digitale, c’è molto da fare". Lo ha detto oggi Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, intervenuto alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  "Dobbiamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

comolake noci serve commissarioNoci (PoliMi), a Italia serve commissario straordinario digitale - Sul digitale "serve un commissario straordinario in questo Paese, perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr che ha migliorato quadro trasformazione digitale, c'è molto da fare". Segnala msn.com

comolake noci serve commissarioComoLake, Noci: “Serve commissario straordinario per transizione digitale” - (Adnkronos) – “Per l’Italia serve un commissario straordinario” per la transizione digitale “perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasformazione digital ... sassarinotizie.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Comolake Noci Serve Commissario