Comolake Nobile Agid | Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi ma rimane ausilio

(Adnkronos) – "Noi abbiamo, in linea con l'Europa, due autorità. Sono importanti prevenzione e sviluppo perché il dibattito che c'è oggi si basa sui rischi che queste tecnologie possono portare". Lo dice Mario Nobile, direttore generale di Agid, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, riferendosi alla nuova legge 132 sull'intelligenza artificiale a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com