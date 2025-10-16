Comolake Nobile Agid | Dibattito che c’è oggi su Ai si basa su rischi ma rimane ausilio

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Noi abbiamo, in linea con l'Europa, due autorità. Sono importanti prevenzione e sviluppo perché il dibattito che c'è oggi si basa sui rischi che queste tecnologie possono portare". Lo dice Mario Nobile, direttore generale di Agid, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, riferendosi alla nuova legge 132 sull'intelligenza artificiale a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

comolake nobile agid dibattitoComolake, Nobile (Agid): "Dibattito che c'è oggi su Ai si basa su rischi, ma rimane ausilio" - Il direttore generale di Agid, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, riferendosi alla nuova legge 132 sull'intelligenza artificiale a livello nazionale ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Comolake Nobile Agid Dibattito