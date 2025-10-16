Comolake Moricca PagoPa | 50% popolazione adulta italiana usa app Io

(Adnkronos) – "Il 50% della popolazione adulta italiana usa l'app Io". Così Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, nel corso di Comolake. "A un anno dal lancio stiamo già lavorando alle prossime evoluzioni", afferma. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

