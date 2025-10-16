Comolake Giannattasio dell’Isola Dedalus | Sfida di oggi in ambito sanitario è governance
(Adnkronos) – "La nostra esperienza ci dice che l'Ai può essere utilizzata in tre ambiti: il primo nella diagnosi, il secondo è l'ottimizzazione dei processi clinici e organizzativi, il terzo concerne tutto ciò che riguarda il supporto alle amministrazioni". Lo dice Vincenzo Giannattasio dell'Isola, Chief Executive Officer Dedalus Italy – healthcare, nel corso della diretta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
