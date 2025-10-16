Comolake Fedeli Istat | Con Ai Deda Next dati certificati fruibili e accessibili a collettività
(Adnkronos) – "Istat produce informazioni che riguardano i fenomeni che ci interessano, tematiche che pubblichiamo sul sito istituzionale. Avevamo la necessità di rendere questi dati fruibili e accessibili, ci siamo fatti aiutare dall'AI, ma dovevamo capire come governarla". Lo dice Massimo Fedeli, capo del dipartimento sviluppo metodi tecnologie Istat, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
