ComoLake Engineering e il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza edizione di ComoLake-Digital Innovation Forum, Engineering ha sottolineato l’importanza di rendere l’AI un pilastro dei modelli di business e dei processi organizzativi in tutti i settori. Aldo Bisio, CEO dell’azienda, lo ha ribadito nella sessione plenaria Mobilità e Trasporti all’interno del summit in corso in questi giorni a Cernobbio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

