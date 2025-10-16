ComoLake Callari | Transizione digitale per PA è percorso collettivo

(Adnkronos) – La transizione digitale per la pubblica amministrazione "è un percorso collettivo, che riguarda la competitività delle nostre imprese, i servizi ai cittadini e la credibilità delle istituzioni". Lo ha detto oggi Sebastiano Callari, vicario della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza Stato Regioni, durante la plenaria del Digital Innovation Forum, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

