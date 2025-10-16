ComoLake Barachini | Legge su ia darà solidità a innovazioni

(Adnkronos) – "Il nostro paese deve essere fiero di avere una legge molto solida sull’intelligenza artificiale che darà solidità alle innovazioni del nostro Paese. Lo sviluppo virtuoso è la strada maestra di questo momento storico di grande velocità dell’innovazione". Lo ha detto oggi Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

