Comolake Antonini Insiel | Su sovranità digitale sfruttare momento discontinuità geopolitica

(Adnkronos) – Sulla questione della sovranità digitale "dobbiamo porci il tema della geopolitica". Così Diego Antonini, amministratore Unico Insiel, nel corso di Comolake. "La sovranità digitale non si può portare avanti con acquisizioni di licenze in modalità subscription", sottolinea. Antonini evidenzia che "ci troviamo in un momento importante di discontinuità sul mercato, perché è inutile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

