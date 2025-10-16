ComoLake 2025 | Astiaso Garcia ANEV ‘eolico off-shore può trascinare Italia verso
“La presenza di ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento – al Digital Innovation Forum è dovuta principalmente ad uno studio che abbiamo realizzato sull’eolico off-shore che può portare il nostro paese, potenzialmente, al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione energetica”. Sono le parole di Davide Astiaso Garcia, segretario generale di ANEV, Associazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
