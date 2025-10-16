Como tra le città più care d’Italia | stangata da 514 euro l’anno per famiglia

Quicomo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como si conferma tra le città italiane dove il costo della vita continua a crescere. Lo rivelano i dati Istat sull’inflazione di settembre, analizzati dall’Unione Nazionale Consumatori, che ha stilato la classifica delle città più care d’Italia in base alla spesa aggiuntiva annua per una famiglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

