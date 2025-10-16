Como scoppia un incendio nella sauna dell’hotel Villa Flori | oltre 70 persone evacuate

Como, 16 ottobre 2025 –  Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri all'hotel Villa Flori di Como, quattro stelle affacciato sulle acque del primo bacino del lago. L'intervento si è reso necessario per l'incendio di un locale sauna al quarto e ultimo piano dello stabile. Le fiamme e la conseguente richiesta d’intervento intorno alle 20 di mercoledì 15 ottobre.   Le fiamme sono state rapidamente domate – a supporto delle squadre del comando comasco sono intervenute quelle arrivate da Cantù e Mariano Comense – ma a causa della saturazione da fumo, due piani della struttura sono stati dichiarati momentaneamente inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

