Como, 16 ottobre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri all'hotel Villa Flori di Como, quattro stelle affacciato sulle acque del primo bacino del lago. L'intervento si è reso necessario per l'incendio di un locale sauna al quarto e ultimo piano dello stabile. Le fiamme e la conseguente richiesta d’intervento intorno alle 20 di mercoledì 15 ottobre. Le fiamme sono state rapidamente domate – a supporto delle squadre del comando comasco sono intervenute quelle arrivate da Cantù e Mariano Comense – ma a causa della saturazione da fumo, due piani della struttura sono stati dichiarati momentaneamente inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, scoppia un incendio nella sauna dell’hotel Villa Flori: oltre 70 persone evacuate