Como scoppia un incendio nella sauna dell’hotel Villa Flori | oltre 70 persone evacuate
Como, 16 ottobre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri all'hotel Villa Flori di Como, quattro stelle affacciato sulle acque del primo bacino del lago. L'intervento si è reso necessario per l'incendio di un locale sauna al quarto e ultimo piano dello stabile. Le fiamme e la conseguente richiesta d’intervento intorno alle 20 di mercoledì 15 ottobre. Le fiamme sono state rapidamente domate – a supporto delle squadre del comando comasco sono intervenute quelle arrivate da Cantù e Mariano Comense – ma a causa della saturazione da fumo, due piani della struttura sono stati dichiarati momentaneamente inagibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un incendio è scoppiato nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ha ricevuto la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Le fiamme si sarebbero propagate per un corto circuito - facebook.com Vai su Facebook
Como, scoppia un incendio nella sauna dell’hotel Villa Flori: oltre 70 persone evacuate - Le fiamme si sono propagate intorno alle 20 di mercoledì 15 ottobre. Si legge su ilgiorno.it
Va a fuoco la sauna, evacuato un hotel a Como - Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri all'hotel Villa Flori di Como, quattro stelle affacciato sulle acque del primo bacino del lago. Si legge su ansa.it
Paura a Como, incendio nella sauna dello storico hotel Villa Flori affacciato sul lago: cento evacuati (il video) - Per cause che saranno poi chiarite questa sera è andata in fiamme una sauna dello storico Hotel Villa Flori sulla Regina a metà strada tra Como e Cernobbio. Come scrive comozero.it