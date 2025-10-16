Como Nessi interroga la giunta Rapinese sul piano scuole | Servizi sacrificati e fondi a rischio

Quicomo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale Vittorio Nessi ha presentato un’interrogazione alla Giunta di Como per chiedere chiarimenti sul piano di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche approvato dal Consiglio comunale per l’anno 20262027.Il documento, firmato dallo storico esponente della minoranza di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

