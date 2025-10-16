Como – Juventus rientro in Italia e aspettative alle stelle | Tudor sfida il progetto ambizioso di Fàbregas

Domenica 19 ottobre la Juventus di Tudor torna in campo dopo la sosta: i bianconeri affrontano il Como in trasferta e in cerca di riscatto. Entrambe le squadre arrivano da un serie di pareggi scomodi e devono ritornare a vincere per riuscire a scavalcare in classifica le dirette concorrenti. Tra conferme e rientri, la settima di campionato potrebbe essere impattante in vista della classifica. In attesa del big match tra Roma e Inter, la Juve deve dare una risposta concreta sul campo. Il Como di Guindos e un 4-2-3-1 per sfidare la Juventus. La squadra lombarda dovrà rinunciare al tecnico Cesc Fàbregas, a causa della squalifica rimediata al termine della sfida contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Como – Juventus, rientro in Italia e aspettative alle stelle: Tudor sfida il progetto ambizioso di Fàbregas

Leggi anche questi approfondimenti

Nico Paz contro Kenan Yildiz in Como-Juventus: è la sfida del talento - X Vai su X

Como-Juventus, chi sostituisce Bremer? La scelta di Tudor - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus aspetta i nazionali: il calendario dei rientri in vista della sfida contro il Como - Chi ha già completato tutti gli impegni con la propria Nazionale sono Teun Koopmeiners, che nonostante la convocazione last minute, non è mai stato impiegato da Koeman; Edon Zhegrova che ha ... Si legge su ilbianconero.com

Koopmeiners torna alla Juventus: rientro alla Continassa in vista della trasferta contro il Como - Koopmeiners torna alla Juventus: rientro alla Continassa in vista della trasferta contro il Como, lo riporta Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com

Juventus, a breve la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Como: trasferta insidiosa e possibile rientro di Bremer - Juventus, a breve la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Como: trasferta insidiosa e possibile rientro di Bremer La Juventus si prepara a riprendere gli allenamenti in ... Secondo tuttojuve.com