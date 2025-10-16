Como Juve Paolo Rossi analizza la sfida tra Yildiz e Nico Paz | Due giocatori da Pallone d’Oro bello sapere che ci sono due ventenni di questo livello – VIDEO
Como Juve, Paolo Rossi analizza la sfida tra Yildiz e Nico Paz: il VIDEO con tutte le dichiarazioni. Una sfida nella sfida, un duello tra due dei talenti più puri e interessanti dell’intero panorama europeo. La partita di domenica tra Juventus e Como non sarà solo una caccia ai tre punti, ma anche il palcoscenico del confronto diretto tra Kenan Yildiz e Nico Paz. A esaltare il valore di questo scontro generazionale è il giornalista Paolo Rossi, intervenuto nel format “Primo Tempo” sul canale YouTube di . Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Io credo che Yildiz e Nico Paz verranno osservati in maniera assolutamente attenta in questa gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
