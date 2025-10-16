Commissione Pe conferma la deroga per le vongole dell’Adriatico

BRUXELLES – La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha respinto l’obiezione alla deroga che permetterà per altri quattro anni la pesca delle vongole sotto la taglia nell’Adriatico. L’obiezione, presentata dagli eurodeputati spagnoli, ha incassato solo 3 voti, mentre si sono espressi contro 22 eurodeputati. La deroga permette la pesca di vongole da 22 millimetri, rispetto ai 25 del regolamento, una misura che consente alle flotte nazionali di pescare molluschi più piccoli rispetto agli standard europei. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

