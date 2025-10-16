Commissione Pe conferma la deroga per le vongole dell’Adriatico
BRUXELLES – La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha respinto l’obiezione alla deroga che permetterà per altri quattro anni la pesca delle vongole sotto la taglia nell’Adriatico. L’obiezione, presentata dagli eurodeputati spagnoli, ha incassato solo 3 voti, mentre si sono espressi contro 22 eurodeputati. La deroga permette la pesca di vongole da 22 millimetri, rispetto ai 25 del regolamento, una misura che consente alle flotte nazionali di pescare molluschi più piccoli rispetto agli standard europei. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
Commissione Pe conferma la deroga per le vongole dell'Adriatico. Respinta obiezione Spagna alla pesca dei molluschi sotto taglia #ANSA - X Vai su X
On. Francesco Battistoni - Marcozzi (FI): ZES “Bene via libera Commissione Bilancio per Marche e Umbria”. “Con il via libera in Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge che estende la Zes anche a Marche e Umbria, il Governo conferma la serietà - facebook.com Vai su Facebook
Commissione Pe conferma la deroga per le vongole dell'Adriatico - La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha respinto l'obiezione alla deroga che permetterà per altri quattro anni la pesca delle vongole sotto la taglia nell'Adriatico. Come scrive msn.com
Obiezione respinta, ok alla pesca delle vongole in deroga fino al 2030 - Importante voto della commissione pesca del Parlamento Ue che conferma la misura straordinaria per l'Adriatico sulle vongole più piccole di 25 mm. Segnala veneziatoday.it
Pesca delle vongole, Europa concede deroga all’Italia - “Promessa mantenuta, via libera alla deroga che consente all’Italia di continuare a pescare vongole con taglia minima di 22 mm anzichè 25 nelle proprie acque ... Da chiamamicitta.it