Commissione d’inchiesta su rischio alluvioni | salta l’audizione del Comune di Firenze per treno in ritardo

Firenzepost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno in ritardo può incidere anche sui tempi di una commissione d'inchiesta. E' infatti saltata l'audizione del Comune di Firenze, tra quelle programmate in Prefettura da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

commissione d8217inchiesta su rischio alluvioni salta l8217audizione del comune di firenze per treno in ritardo

© Firenzepost.it - Commissione d’inchiesta su rischio alluvioni: salta l’audizione del Comune di Firenze per treno in ritardo

Scopri altri approfondimenti

commissione d8217inchiesta rischio alluvioniRischio idrogeologico, arriva la commissione parlamentare di inchiesta - Inizia da Prato la missione di tre giorni per verificare come la Regione stia affrontando la propria vulnerabilità idrogeologica e sismica ... Secondo rainews.it

Sisma e rischio idrogeologico,. Fabbri sentito in Commissione - Il sindaco e delegato Anci alla Protezione civile Alan Fabbri è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano sull’attuazione delle norme ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano - Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ... radioradicale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Commissione D8217inchiesta Rischio Alluvioni