Commissione d’inchiesta su rischio alluvioni | salta l’audizione del Comune di Firenze per treno in ritardo

Un treno in ritardo può incidere anche sui tempi di una commissione d'inchiesta. E' infatti saltata l'audizione del Comune di Firenze, tra quelle programmate in Prefettura da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Commissione d’inchiesta su rischio alluvioni: salta l’audizione del Comune di Firenze per treno in ritardo

Scopri altri approfondimenti

#SistemaBancario e finanziario. In Commissione d'inchiesta, audizione di Cristiano Carrus, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Popolare di Bari S.p.A. Diretta ? https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/audizione-commissione-di-inchiest - X Vai su X

La Commissione di inchiesta ha cercato Vittorio Baioni e lui si è reso disponibile ad essere sentito anche perché, a quanto si apprende, vuole chiarire in modo netto la sua totale estraneità alla vicenda - facebook.com Vai su Facebook

Rischio idrogeologico, arriva la commissione parlamentare di inchiesta - Inizia da Prato la missione di tre giorni per verificare come la Regione stia affrontando la propria vulnerabilità idrogeologica e sismica ... Secondo rainews.it

Sisma e rischio idrogeologico,. Fabbri sentito in Commissione - Il sindaco e delegato Anci alla Protezione civile Alan Fabbri è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano sull’attuazione delle norme ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano - Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ... radioradicale.it scrive