Commissione d' inchiesta Covid Gismondo | Le intubazioni causa di molte morti fu raccomandato di non fare autopsie - VIDEO

La specialista in Microbiologia Clinica e Virologia è stata audita in commissione Covid In commissione d'inchiesta Covid è stata audita anche la dottoressa Maria Rita Gismondo. Quest'ultima ha raccontato alcune fasi ed alcuni episodi del periodo del Covid, sostenendo ad esempio come le intuba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Commissione d'inchiesta Covid, Gismondo: "Le intubazioni causa di molte morti, fu raccomandato di non fare autopsie" - VIDEO

