Commercio illegale di tabacchi un affare da oltre 5 milio di euro | coinvolte anche alcune tabaccherie napoletane

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine su un caso di evasione fiscale e riciclaggio nel settore del tabacco, che ha coinvolto otto persone nell'area di Scafati e anche diverse tabaccheria tra Napoli e Caserta. Tutte, a seconda dei ruoli, rischiano il processo. Mesi fa, la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

