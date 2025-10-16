Commercio illegale di tabacchi un affare da oltre 5 milio di euro | coinvolte anche alcune tabaccherie napoletane

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine su un caso di evasione fiscale e riciclaggio nel settore del tabacco, che ha coinvolto otto persone nell'area di Scafati e anche diverse tabaccheria tra Napoli e Caserta. Tutte, a seconda dei ruoli, rischiano il processo. Mesi fa, la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

commercio illegale tabacchi affareCommercio illegale di tabacchi, un affare da oltre 5 milio di euro: coinvolte anche alcune tabaccherie napoletane - La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine su un caso di evasione fiscale e riciclaggio nel settore del tabacco, che ha coinvolto otto persone nell'area di Scafati e anche diverse ta ... Scrive napolitoday.it

commercio illegale tabacchi affareFrode a Scafati nel commercio di tabacchi, evasione da 5,3 milioni: 8 indagati - La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine su di un importante caso di evasione fiscale e riciclaggio nel settore del tabacco, che ha coinvolto otto persone nell'area ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Commercio Illegale Tabacchi Affare