Commento al Vangelo di oggi 16 ottobre 2025 | Lc 11,47-54

Meditiamo il Vangelo del 16 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Guai a voi, dottori della Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l’avete impedito» Giovedì della XXVIII settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 16 ottobre 2025: Lc 11,47-54

Argomenti simili trattati di recente

[COMMENTO AL VANGELO] di Lc 11,47-54 - Giovedì della XXVIII Settimana del Tempo Ordinario - Anno dispari - (16 ottobre 2025) “Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi”. Non di ra - facebook.com Vai su Facebook

Il presente è il luogo dove noi dobbiamo fare la differenza - “Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi”. Scrive famigliacristiana.it

Commento al Vangelo di oggi 14 ottobre 2025: Lc 11,37-41 - Meditiamo il Vangelo del 14 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Lo riporta lalucedimaria.it