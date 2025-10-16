Comincia il periodo delle tazze di tè | perché quello nero è ricco di benefici

Con l'avvento dell' autunno ritorna anche la voglia di scaldarsi o di concedersi una pausa salutare sorseggiando una tazza di tè, una delle bevande più consumate al mondo. Quale momento migliore per assaporare quello nero? La scienza ha confermato i suoi innumerevoli benefici. Scopriamoli insieme. Cos'è il tè nero. L'infuso è una variante ottenuta dalle foglie della pianta Camellia sinensis. A distinguerlo dalle altre varietà (verde, bianco e oolong) è il processo di lavorazione. Dopo la raccolta, le foglie vengono fatte appassire e ossidare a contatto con l'aria. Proprio questi passaggi sono in grado di conferire alle stesse il tipico colore scuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

