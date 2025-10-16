Come sarà la rottamazione quinquies delle cartelle in legge di Bilancio

Con la manovra 2026 confermata la rottamazione quinquies: l'ipotesi è un piano di rateizzazione al massimo in 9 anni, ma con una rata minima di 100 euro, per evitare i micropagamenti e limitare così i costi per lo Stato. Si tratta ancora sull'ipotesi di un acconto iniziale per aderire alla rottamazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

