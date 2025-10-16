Come sarà il Milan senza Pulisic? Largo a Nkunku o a Loftus E poi c' è il fattore Leao

Gli esami di CP11 rinviati di un giorno ma si teme un mese di stop. L'americano è il capocannoniere del campionato e produce un quinto dei potenziali assist della squadra. In sua assenza, per Allegri cambia molto.

