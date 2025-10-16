come prepararsi alla mezza di roma con il coach da polso

AGI - L’aria si fa più fresca, le giornate si accorciano e per migliaia di runner italiani è tempo di allacciare le scarpe e puntare al prossimo obiettivo: la Rome Half Marathon, in programma il 19 ottobre. Una delle corse più attese della stagione, preludio di altri appuntamenti storici come la Venicemarathon, la Torino City Marathon e la Firenze Marathon. Ma la sfida vera, per chi corre, comincia molto prima della linea di partenza. Preparare una mezza maratona non è solo questione di chilometri, ma di equilibrio tra allenamento, recupero, alimentazione e ascolto del proprio corpo. E oggi, la tecnologia può fare la differenza. 🔗 Leggi su Agi.it

