Com’è morta Diane Keaton la famiglia svela la causa L’amica | Un declino improvviso e inaspettato

La famiglia di Diane Keaton ha svelato le cause di morte dell’attrice americana, che si è spenta lo scorso 11 ottobre a 79 anni in California. Le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate improvvisamente, hanno spiegato i parenti. Complice una polmonite, che per l’attrice si è rivelata fatale. La famiglia ha diffuso la notizia attraverso un comunicato pubblicato su People: «La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi d’amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni per la loro amata Diane, scomparsa l’11 ottobre a causa di una polmonite». I familiari hanno invitato chi volesse onorarla a fare donazioni a enti benefici a lei cari: «Amava gli animali ed era fermamente impegnata nel sostegno alla comunità dei senzatetto, quindi qualsiasi donazione in sua memoria a un banco alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbe un tributo meraviglioso e molto apprezzato». 🔗 Leggi su Open.online