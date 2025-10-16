Quando l’Amministrazione nazionale cinese per le riserve alimentari e strategiche (NFSRA) ha affermato che il Paese ha garantito la sicurezza alimentare per i suoi 1,4 miliardi di abitanti negli ultimi cinque anni, ha anche sottolineato il significato piu’ ampio di questo risultato per la sicurezza alimentare globale. Durante una conferenza stampa tenutasi martedi’ a Pechino, Liu Huanxin, a capo della NFSRA, ha fornito una serie di dati che dimostrano l’adeguatezza delle scorte alimentari del Paese e la stabilita’ del funzionamento del mercato alimentare durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Come la Cina contribuisce a sicurezza alimentare mondiale sostenendo saldamente la propria “ciotola di riso”