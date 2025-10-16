Come il Cloud Gaming mette alla prova Console e PC
Il cloud gaming sta cambiando il modo in cui le persone accedono ai videogiochi, offrendo titoli di alta qualità senza la necessità di acquistare hardware costosi. Invece di usare una console o un PC potente, i giochi vengono trasmessi tramite Internet. Questo approccio risponde a un pubblico che preferisce flessibilità, accesso immediato e costi più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
