Come funzionano i Btp Valore di ottobre 2025 | cedole rendimenti attesi e vantaggi Il confronto con l’ultima emissione
Roma, 15 ottobre 2025 – Il Btp Valore torna a fine ottobre e si prepara a diventare il protagonista dell’autunno del risparmio italiano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Tesoro rilancia il titolo di Stato dedicato esclusivamente alle famiglie e ai piccoli investitori, con una nuova emissione in calendario dal 20 al 24 ottobre (salvo chiusura anticipata). Il titolo sarà acquistabile in banca, alle Poste o tramite home banking, con un investimento minimo di 1.000 euro e senza commissioni di sottoscrizione. La durata questa volta sarà più lunga - sette anni invece di sei - e la struttura delle cedole resterà quella già conosciuta, con tassi che crescono nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Btp Valore 2025, i consigli dell’esperto di finanza: a chi conviene comprarli e come funzionano - Il collocamento dei nuovi Btp Valore 2025 andrà dal 20 al 24 ottobre, e i rendimenti minimi si conosceranno solo il 17 ottobre, così come il codice ISIN ... Secondo fanpage.it
Btp Valore, il titolo per le famiglie si compra dal 20 ottobre: quando verrà fissato il tasso minimo? Come sottoscriverlo? - Dal 20 al 24 ottobre il Tesoro colloca il nuovo Btp Valore a 7 anni, con cedole trimestrali crescenti e premio fedeltà dello 0,8% per chi lo tiene fino a scadenza ... msn.com scrive