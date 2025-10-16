Come funzionano i Btp Valore di ottobre 2025 | cedole rendimenti attesi e vantaggi Il confronto con l’ultima emissione

Roma, 15 ottobre 2025 – Il Btp Valore torna a fine ottobre e si prepara a diventare il protagonista dell’autunno del risparmio italiano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Tesoro rilancia il titolo di Stato dedicato esclusivamente alle famiglie e ai piccoli investitori, con una nuova emissione in calendario dal 20 al 24 ottobre (salvo chiusura anticipata). Il titolo sarà acquistabile in banca, alle Poste o tramite home banking, con un investimento minimo di 1.000 euro e senza commissioni di sottoscrizione. La durata questa volta sarà più lunga - sette anni invece di sei - e la struttura delle cedole resterà quella già conosciuta, con tassi che crescono nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

