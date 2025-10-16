Prato, 16 ottobre 2025 – Mattinata di sangue in uno stabile di via Augusto Righi: questa mattina, intorno alle 8,15, un cinese di 32 anni è stato colpito con una coltellata sferrata da un connazionale 33enne, dipendente di una ditta di logistica di via dei Confini. La vittima dell’aggressione è stata portata all’ospedale Santo Stefano dove gli sono stati refertati 28 giorni di prognosi; si tratta di un orientale che lo scorso febbraio aveva presentato richiesta di protezione internazionale. La Procura indaga per lesioni aggravate; ancora da chiarire il movente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpito con una coltellata, è grave. Aveva chiesto protezione internazionale