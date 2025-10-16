Colpita in pieno morta in un istante Tragedia spaventosa in Italia | non ha avuto scampo
Una tragedia si è consumatasulle pareti della falesia di Salinella, nel territorio di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Una climber svizzera, impegnata in un’arrampicata in quota, è morta dopo essere stata colpita da un masso staccatosi dalla parete rocciosa. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, ogni tentativo di salvarle la vita si è purtroppo rivelato inutile. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava facendo sicura alla compagna di cordata quando improvvisamente un sasso si è staccato dalla parete, colpendola con violenza. L’impatto le ha causato gravi ferite a un braccio e a una gamba, lasciandola priva di sensi in pochi istanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
