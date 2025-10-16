Colpita da una scarica di pietre | donna soccorsa dall’eliambulanza

Bresciatoday.it | 16 ott 2025

È fortunatamente fuori pericolo la donna di 60 anni rimasta ferita oggi, intorno alle 13, lungo un sentiero di montagna nei pressi del Rifugio Nasego, nel territorio di Casto, in Valsabbia. Le sue condizioni, inizialmente apparse gravi, si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

