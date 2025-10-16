Colpita alla testa dal marito 70enne con mazza da carpentiere nella casa di Somma Vesuviana morta dopo 70 giorni d' agonia Olena Georgiyivna 58 anni

Prima di confessare, il marito ai Carabinieri aveva parlato di una rapina in casa; le condizioni di Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, 58 anni, origini ucraine, erano apparse subito disperate, ha resistito 70 lunghi giorni prima di spirare Colpita alla testa dal marito 70enne con mazza da carpenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Colpita alla testa dal marito 70enne con mazza da carpentiere nella casa di Somma Vesuviana, morta dopo 70 giorni d'agonia Olena Georgiyivna, 58 anni

