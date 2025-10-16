Colpisce con il camion la fontana di San Domenico e fugge | individuato il responsabile
FABRIANO - Urta la fontana di San Domenico con il suo camion e poi si allontana senza lasciare tracce. E' quanto accaduto ieri intorno alle 13.30 in piazza Quintino Sella, quando un automezzo pesante, durante una manovra, ha impattato contro il monumento senza fermarsi.Una pattuglia del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
