Colonialista e complice morale Ora Albanese rilancia un post per attaccare Mieli
Non è la prima volta e, molto probabilmente, non sarà l’ultima. La strana idea di democrazia targata Francesca Albanese prevede alcuni parametri tanto chiari quanto estranei al normale dibattito democratico. In caso di opinione contraria e avversa, la relatrice speciale dell’Onu si è resa protagonista di attacchi sconsiderati e personali contro i propri interlocutori. Nulla di particolarmente offensivo ma, allo stesso tempo, un modus operandi che sicuramente non aiuta il dibattito sulla questione in Medio Oriente, sulla quale lei è specializzata. L’ultima invettiva della studiosa riguarda sempre il ruolo di Israele a Gaza ma ha un nome e un cognome: Paolo Mieli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
