Colloquio telefonico tra Putin e Trump

Alla vigilia del colloquio previsto per il 17 ottobre alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, Donald Trump avrà una conversazione telefonica con Vladimir Putin. A riportarlo è Axios. L’incontro tra il leader ucraino e quello americano arriva in un momento di forte escalation del conflitto, per questo Zelensky cercherà di ottenere nuovi aiuti militari, in particolare i missili a lungo raggio Tomahawk, che permetterebbero all’Ucraina di estendere il proprio raggio d’azione. Il tycoon, da parte sua, ha dichiarato che la fornitura di tali armi sarà possibile solo se il presidente russo accetterà di avviare un negoziato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Colloquio telefonico tra Putin e Trump

