Collisione in località Motta Valle | uomo resta incastrato nell’abitacolo tre feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente questa mattina in località Motta Valle, nei pressi di Sant’Angelo a Cupolo. Da chiarire la dinamica dell’impatto che ha coinvolto due autovetture. Tre i feriti, uno dei quali è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare in zona. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

