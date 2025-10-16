collettivo ex gkn manifestazione il 18 ottobre a firenze

Campi Bisenzio (Firenze), 16 ottobre 2025 - Un corteo per chiedere quando riapre la ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): il Collettivo di fabbrica annuncia una manifestazione per sabato 18 ottobre alle 14.30 in piazza Ugo di Toscana a Firenze, all'interno dell'Università a Novoli, dove una volta c'era la fabbrica Fiat poi trasferita a Campi e diventata Gkn Firenze. Domenica 19 ottobre il presidio ex Gkn di Campi Bisenzio ospiterà invece "una giornata di convergenza con le comunità energetiche, potenziali clienti del piano industriale della ex Gkn", si legge in una nota. "Viene fuori che il consorzio industriale pubblico, creato a luglio, è inoperativo e lo sarà praticamente per tutto l'anno", accusa il Collettivo, osservando che "ad oggi non può comprare nemmeno una biro dal cartolaio, perché privo del revisore contabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

