Collettivi di sinistra fermano il volantinaggio di Gioventù Nazionale | Ti ammazzo
La democrazia in scuole e università è in pericolo, perché gli spazi di dialogo e pluralità subiscono compressioni sempre maggiori a causa della presenza di collettivi che impediscono la presenza di correnti di pensiero diverse della loro. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è registrato a Torino, presso il Liceo Artistico “Primo”, dove questa mattina la sezione D'Annunzio di Gioventù Nazionale, movimento di destra, si è presentato per effettuare attività di volantinaggio all'interno di un progetto iniziato alcune settimane fa e volto alla sensibilizzazione contro baby gang, degrado e violenza giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Maxi operazione della Questura: nei guai anche i collettivi di sinistra per le aggressioni alla forze dell'ordine, dopo il volantinaggio del Fuan al Campus - facebook.com Vai su Facebook
Antagonisti di sinistra, #proPal e collettivi hanno tentato di assaltare la #Polizia a #Torino per raggiungere e occupare l'aeroporto di Caselle. Ennesima vergogna di questi delinquenti. Solidarietà alle forze dell'ordine. - X Vai su X