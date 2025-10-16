Codice della strada confermato il trend positivo | 119 vittime in meno calano incidenti e feriti
a sicurezza stradale in Italia segna un importante risultato a dieci mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice. I dati rilevati da Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, relativi al periodo 14 dicembre 2024 - 13 ottobre 2025, in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziano una significativa diminuzione degli incidenti e, soprattutto, delle vittime. L'impegno del Governo si traduce in 119 vite salvate. L'analisi comparata dell'incidentalità mostra i seguenti risultati: *?Persone decedute: si contano 119 morti in meno, da 1.162 a 1.043 (-10,2%). *?Persone ferite: si rilevano 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
