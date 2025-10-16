Code all’esterno dell’Arena per la Blu Basket | il caos dei biglietti mai ricevuti e dei controlli

Bergamo. Rimandato a settembre, anzi a novembre. O dicembre. A seconda di quando tornerà a Bergamo. Se lo spettacolo in campo nonostante la sconfitta contro Pesaro non è mancato, la serata della Blu Basket Bergamo dal punto di vista organizzativo ha mostrato importanti lacune. Un esempio? La ChorusLife Arena ancora mezza vuota nel momento in cui si alzava la palla due. A pochi minuti dall’inizio della partita, infatti, centinaia di persone erano per le vie dello smart district in coda per il ritiro dei biglietti e per l’accesso. Pecca, la prima, dovuta alla disponibilità limitata di sportelli biglietteria e alle due sole entrate aperte, intasate dopo pochi minuti nel momento in cui l’afflusso di pubblico è iniziato ad aumentare gradualmente, in particolar modo dalle 19:30 in poi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

