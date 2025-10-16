In sala stampa arriva un Leka raggiante: "Sono veramente contento, non so quante volte in carriera ho vinto tre trasferte di fila - sorride il coach biancorosso -. Significa tanto per noi, ci tenevamo a questa partita". Una serata in cui Pesaro poteva subìre sotto canestro e invece. "In effetti loro hanno grande fisicità e lo avevano dimostrato contro l’Urania nell’ultimo match. Ci siamo aggiustati nell’intervallo e nel secondo tempo abbiamo difeso meglio sul pick and roll di Hogue, limitato Harrison, che era il nostro obiettivo primario, cercando di evitare che avessero delle seconde opportunità, cosa che nel primo tempo ci era costata ben 11 punti permettendo a Bergamo di restare in partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coach Leka elogia il gruppo:: "Un atteggiamento eccezionale"