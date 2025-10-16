Claut la nuova base scout di Lesis è realtà
Gli scout della Zona Pordenone, dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, hanno inaugurato la nuova base di Lesis, frazione di Claut. La “Casa Fantesine”, immersa nella natura del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, dispone di 24 posti letto, cucina e spazi comuni. La struttura. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
