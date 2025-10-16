Claudio Zorzi luminare dell?ortopedia è morto ma è un falso E l?ospedale deve smentire Google

Tre anni fa ha rimesso in piedi Sofia Goggia in appena due settimane, riuscendo a mandarla a gareggiare (e vincere) alle Olimpiadi di Pechino. Un luminare del ginocchio che però secondo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

claudio zorzi luminare dellortopedia«Claudio Zorzi, luminare dell’ortopedia, è morto», ma è un falso. E l’ospedale deve smentire Google - Tre anni fa ha rimesso in piedi Sofia Goggia in appena due settimane, riuscendo a mandarla a gareggiare (e vincere) alle Olimpiadi di Pechino. ilgazzettino.it scrive

«Claudio Zorzi è morto», lo scrive l'intelligenza artificiale di Google. E il primario di Verona replica: «Dico a tutti che sono vivo ma provo un certo disagio». Perché ... - L’intelligenza artificiale di Google lo dà per morto, ma lui da due giorni va ripetendo a tutti: «Sono vivo, sano e vegeto, perfettamente efficiente: in sala operatoria tutti i giorni dal lunedì al ... corrieredelveneto.corriere.it scrive

