Claudio Zorzi luminare dell?ortopedia è morto ma è un falso E l?ospedale deve smentire Google

Tre anni fa ha rimesso in piedi Sofia Goggia in appena due settimane, riuscendo a mandarla a gareggiare (e vincere) alle Olimpiadi di Pechino. Un luminare del ginocchio che però secondo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Claudio Zorzi, luminare dell?ortopedia, è morto», ma è un falso. E l?ospedale deve smentire Google

L’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha diffidato formalmente Google dopo che il suo sistema di intelligenza artificiale “AI Overview” ha generato la falsa notizia della morte del primario di Ortopedia Claudio Zorzi, scambiato per un omonimo - facebook.com Vai su Facebook

«Claudio Zorzi, luminare dell’ortopedia, è morto», ma è un falso. E l’ospedale deve smentire Google - Tre anni fa ha rimesso in piedi Sofia Goggia in appena due settimane, riuscendo a mandarla a gareggiare (e vincere) alle Olimpiadi di Pechino. ilgazzettino.it scrive

«Claudio Zorzi è morto», lo scrive l'intelligenza artificiale di Google. E il primario di Verona replica: «Dico a tutti che sono vivo ma provo un certo disagio». Perché ... - L’intelligenza artificiale di Google lo dà per morto, ma lui da due giorni va ripetendo a tutti: «Sono vivo, sano e vegeto, perfettamente efficiente: in sala operatoria tutti i giorni dal lunedì al ... corrieredelveneto.corriere.it scrive