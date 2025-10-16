Claudia Mancinelli la forza della ginnastica tra talento e fiducia | Allenare significa credere nel potenziale che ancora non si vede

Classe 1985, ex ginnasta e appassionata di danza e recitazione, Claudia Mancinelli ha costruito una carriera che attraversa sport, arte e spettacolo, fino al ritorno alla ginnastica ritmica, dove ha trovato la sua vera dimensione. Dalla palestra di Fabriano alla pedana olimpica, ha accompagnato atlete come Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, diventando un punto di riferimento nel panorama della ginnastica italiana. Oggi è responsabile del Centro di Attività Territoriale di Roma e ha dato vita a un progetto editoriale dedicato alle bambine che praticano questo sport, raccontando storie di sogni, sfide e successi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Claudia Mancinelli, la forza della ginnastica tra talento e fiducia: “Allenare significa credere nel potenziale che ancora non si vede”

