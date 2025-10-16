Class action contro la Santa Sede brutte notizie per Papa Leone | cosa succede

Non era mai accaduto prima: un gruppo di custodi dei Musei Vaticani ha deciso di portare in tribunale il Governatorato e la sua presidente, suor Raffaella Petrini, con una class action destinata a fare storia. Una battaglia che rischia di aprire un precedente nel cuore stesso della Città del Vaticano. Leggi anche: “Bravissima Meloni”. I complimenti a Giorgia dal vip di sinistra! Incredibile L’inizio della protesta: la prima azione collettiva Oltretevere. È un evento senza precedenti quello che si sta consumando all’ombra della Cupola di San Pietro. Per la prima volta, un gruppo di lavoratori del Papa ha scelto la via legale per far valere i propri diritti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

class action contro la santa sede brutte notizie per papa leone cosa succede

© Tvzap.it - Class action contro la Santa Sede, brutte notizie per Papa Leone: cosa succede

