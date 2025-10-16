Clarita è nata così… Cecilia Rodriguez parto Ignazio Moser racconta e fa vedere tutto

La nascita di Clara Isabel Moser ha riempito di emozione e tenerezza il mondo dei social. Dopo l’annuncio ufficiale fatto da papà Ignazio, anche la neomamma Cecilia Rodriguez ha scelto di raccontare la sua felicità, condividendo immagini e parole che hanno commosso i fan. L’influencer argentina, 35 anni, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre ha voluto esprimere tutta la gratitudine per un dono che ha atteso per anni e che finalmente è arrivato, colmando un vuoto profondo. “Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”, ha scritto Cecilia postando su Instagram un video dolcissimo in cui il marito, Ignazio Moser, culla la loro neonata tra le braccia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it