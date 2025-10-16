‘Clara’ si chiude un’era il tempio del gusto vende Storia di vip e mondanità
Lido di Camaiore, 16 ottobre 2025 – Se ne va anche il ristorante Clara. Dopo le cene festaiole che accompagnavano le serate in Bussola, il viavai di personaggi che facevano sognare e la rinomata cucina di pesce che aveva reso quel locale rustico lungo l’Aurelia un’attraente meta per appassionati del gusto. Dopo 86 anni quel cartello “ Vendesi ” esposto alla porta segna tristemente un altro capitolo. E chiude l’avventura che fu avviata da Clara Dati di Camaiore e dal marito Angelino Petrucci, maresciallo dei carabinieri che, con i risparmi della carriera militare, avviò nel 1939 con la moglie un’osteria con un annesso negozio di alimentari per dare sicuro sostentamento alla numerosa famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
