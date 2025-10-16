Clara Isabel il nome della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nasconde un omaggio

È nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il nome non è stato scelto a caso, ma affonda le sue radici nella storia di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ignazio Moser ha raccontato le ore che hanno preceduto la nascita della figlia Clara Isabel. Cecilia Rodriguez è diventata mamma dopo dieci ore di induzione, un "balletto" e un po' di "sport" suggeriti dall'ostetrica

Belén Rodriguez aveva fatto un piccolo spoiler, poi rimosso, in una storia su Instagram: "Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata" #CeciliaRodriguez #IgnazioMoser

